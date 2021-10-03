شكرا لقرائتكم خبر محرقة جماعية للحوثيين في جبال حريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جبهات الجوف ومأرب والضالع معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأكد مصدر ميداني بالجوف أن قوات الجيش حققت تقدما من محورين رئيسيين شرق الحزم تحقق تقدما في سلسلة جبال «حويشان» شرق معسكر «اللبنات»، وتمكنت من استعادة، مواقع باتجاه جبال البرش ومنطقة «الخسف».

وفي جبهة شبوة أكد قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، أن الجيش الوطني استدرج مجاميع الميليشيات الانقلابية وأوقعها في كماشة محكمة، لينقض عليها في جبال حريب جنوبي مأرب.

وقال «إن جبال حريب جنوب المحافظة أصبحت بمثابة محرقة جماعية لميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن جثث الميليشيات بالمئات ما تزال متناثرة على امتداد خط المواجهة، وأشاد بدور طيران التحالف العربي وضرباته الجوية المركزة، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ذات الجبهة، وأدت إلى تدمير عشرات العربات والأطقم القتالية التابعة لتلك العصابة الإجرامية».

وقال «إن أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الباسلة، ينتصرون لوطنهم، ومصممون على هزيمة المشروع الإيراني أطراف مأرب، مؤكدا أنهم لقنوا ويلقنون ميليشيات الحوثي هزيمة قاسية في مختلف جبهات المحافظة، بحسب موقع الجيش.

وفي جبهة الضالع قتل 19 عنصرا من ميليشيات الحوثي المتمردة التابعة لإيران، بنيران الجيش الوطني، وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش نفذت عدة كمائن للميليشيات المتمردة في مناطق «الجب»، و»بتار»، بجبهة حجر، غرب المحافظة، وأسفرت الكمائن عن مصرع 6 من عناصر الميليشيات، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، ما تعرض له الصحفي عبدالرحمن الغابري على يد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من اعتقال ومصادرة كاميرته وهاتفه الشخصي، ومنعه وفريقه من تصوير فيلم توثيقي عن صنعاء القديمة.

وأوضح أن الاعتداء امتداد لنهج الميليشيات الحوثية في تكميم الأفواه وقمع الحريات، والحملة المسعورة التي شنتها على الصحفيين والإعلاميين منذ بدء الانقلاب، وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعتبر ممارسة العمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها جريمة تستحق العقاب، حيث تعرض المئات من الصحفيين للقتل والتشريد والاختطاف من منازلهم ومقار أعمالهم، وأخفوا قسريا لسنوات، وتعرضوا لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالإعدام.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين بإدانة الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، والضغط لوقفها وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة.

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