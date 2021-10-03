250 ألف عسكري يؤمنون الانتخابات العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري عن أن القوات الأمنية والعسكرية دخلت في حالة الإنذار القصوى لتأمين الحماية لمراكز الاقتراع في أرجاء البلاد، مشيرا إلى نشر أكثر من 250 ألف عسكري لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من الشهر الجاري.

وقال الشمري «إن الخطة الأمنية اعتمدت نشر أكثر من 250 ألفا من القوات العسكرية والأمنية لتأمين الحماية لأكثر من 8273 مركزا انتخابيا في 18محافظة عراقية.

وذكر أن صناديق الاقتراع ستدخل إلى المراكز الانتخابية في الخامس من الشهر الجاري وتم تأمين كل الاستحضارات الأمنية، لافتا إلى أن جميع مراكز خزن صناديق الاقتراع مؤمنة بشكل جيد وقوى وتم نشر القوات العراقية في الشوارع.

وأوضح أن السلطات العراقية ستغلق الحدود البرية والجوية والمطارات قبيل بدء عمليات التصويت ولن يتم فرض إجراءات حظر التجوال يوم الاقتراع، لافتا إلى أن لديهم خطة لنقل صناديق الاقتراع جوا إلى مخازن مؤمنة، وأعلن وصول جميع المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات وتم تحديد قوات لتأمين الحماية لهم.

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح أمس «إن الانتخابات البرلمانية المقبلة مفصلية ونقطة تحول في تاريخ العراق».

وأضاف خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق «نأمل أن تكون الانتخابات المقبلة منطلقا لمشروع إصلاحي يلبي تطلعات العراقيين في حكم رشيد»، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وأكد أن «الانتخابات جاءت تلبية لمطالب شعبية واسعة تطالب بالإصلاح، وعلينا توفير البيئة المناسبة لصيانة إرادة العراقيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم دون وصاية أو تدخل».

وقال صالح «سيكون يوم الأحد المقبل فرصة لتثبيت الإرادة الوطنية وتأكيد العراقيين على استقلالهم وسيادتهم وانطلاقهم نحو إصلاحات حقيقية تلبي لهم حقوقهم المشروعة، نحو وضع جديد في العراق نحل به مشاكل البلد المتراكمة وننطلق نحو ما نريده لبلدنا في أن يكون حرا مستقلا يعيش بأمن مع شعبه ومع جيرانه، وحكومة تعمل على تسخير موارد البلد لمواطنيه».