مقتل 5 باكستانيين بالقرب من حدود أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقى ما لا يقل عن 5 جنود باكستانيين حتفهم في منطقة بشمال غرب البلاد متاخمة لأفغانستان، وذلك بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء عمران خان، أن حكومته على استعداد للتشاور مع حركة طالبان باكستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان، إن الجنود قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية عندما هاجم مسلحون قافلتهم، وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد قال رئيس الوزراء الباكستاني خان: إن حكومته تجري مباحثات مع فصائل لحركة طالبان باكستان من أجل السلام والمصالحة. وتجرى المباحثات في أفغانستان.

وقال خان في حوار «أنا ضد الحل العسكري، وبصفتي سياسيا، أعتقد أن الحوار السياسي هو السبيل للمضى قدما».