مقتل 5 باكستانيين بالقرب من حدود أفغانستان

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وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان، إن الجنود قتلوا في منطقة وزيرستان الشمالية عندما هاجم مسلحون قافلتهم، وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.
وقد قال رئيس الوزراء الباكستاني خان: إن حكومته تجري مباحثات مع فصائل لحركة طالبان باكستان من أجل السلام والمصالحة. وتجرى المباحثات في أفغانستان.
وقال خان في حوار «أنا ضد الحل العسكري، وبصفتي سياسيا، أعتقد أن الحوار السياسي هو السبيل للمضى قدما».
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