4 آلاف أسير يواجهون القمع في سجون إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت منظمات فلسطينية رسمية وأهلية إدارة السجون الإسرائيلية بتصعيد حملات التضييق والقمع بحق نحو أربعة آلاف أسير فلسطيني محتجزين لديها عقب حادثة هروب الأسرى الستة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن «الهجمة الإسرائيلية تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق على الأسرى في السجون، بمنظومة من الإجراءات والقوانين التعسفية للانتقام منهم».

وذكرت الهيئة أنه «في ظل هذه الانتهاكات الممنهجة، قررت الحركة الأسيرة مجتمعة بكافة فصائلها البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين الذين يخضعون لعقوبات ممنهجة من عزل وتحقيق وتعذيب، بعد عملية نفق الحرية» في إشارة لهروب الأسرى الستة.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الهيئات والمنظمات المحلية والدولية وخاصة الصليب الأحمر، بضرورة التدخل الفوري لزيارة الأسرى المعزولين والمضربين ووقف التفرد بهم، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن إسرائيل قدمت لائحة اتهام بحق ستة أسرى فلسطينيين هربوا من أحد سجونها الشهر الماضي إضافة إلى خمسة آخرين بتهمة مساعدتهم.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن النيابة الإسرائيلية قدمت صباح اليوم إلى «محكمة صلح الناصرة» لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي)، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب لخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل المخابرات والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن النيابة الإسرائيلية قدمت أيضا طلبا للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، إلى جانب مواد سرية تتعلق بالقضية.

وكان الأسرى الفلسطينيون الستة هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي في السادس من الشهر الماضي عبر نفق أرضي أقاموه داخل زنزانتهم، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم على ثلاث دفعات متفرقة بعد ذلك بأيام.