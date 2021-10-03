بريطانيا تطلق مركزا لمحاربة الهجمات السيبرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الحكومة البريطانية تعتزم إنشاء مركز حرب رقمية جديد قادر على إطلاق الهجمات السيبرانية ضد قوى معادية مثل روسيا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المقرر أن يتم إنشاء مقر قيادة القوة السيبرانية الوطنية الجديد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار) في سامليسبري، بلانكشاير شمال غربي إنجلترا.

وقالت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية إنه من المتوقع أن يذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون ذلك في خطابه الرئيسي أمام مؤتمر حزب المحافظين - الذي يبدأ في عطلة نهاية هذا الأسبوع في مانشستر.