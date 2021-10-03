شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا تطلق مركزا لمحاربة الهجمات السيبرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المقرر أن يتم إنشاء مقر قيادة القوة السيبرانية الوطنية الجديد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار) في سامليسبري، بلانكشاير شمال غربي إنجلترا.
وقالت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية إنه من المتوقع أن يذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون ذلك في خطابه الرئيسي أمام مؤتمر حزب المحافظين - الذي يبدأ في عطلة نهاية هذا الأسبوع في مانشستر.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تطلق مركزا لمحاربة الهجمات السيبرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.