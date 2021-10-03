شكرا لقرائتكم خبر طالبان تفصل بين الطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أن مساعد وزير التعليم العالي في أفغانستان، محمد إدريس، قال عبر الهاتف من كابول، السبت، «سوف يستأنفن تعليمهن في فصول منفصلة كما هو مخطط».
ومع ذلك قال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إنه لن يسمح للطالبات بالحضور في الجامعة إلا بعد تهيئة «بيئة إسلامية خالصة».
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان تفصل بين الطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.