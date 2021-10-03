طالبان تفصل بين الطلاب والطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول في وزارة التعليم العالي الأفغانية إنه سوف يُفصل بين الطلاب والطالبات عند استئناف الدراسة الجامعية في 9 أكتوبر الحالي، بعد أن نفت طالبان وجامعة كابول تقارير حول منع الطالبات موقتا من الذهاب للجامعة.

وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، أن مساعد وزير التعليم العالي في أفغانستان، محمد إدريس، قال عبر الهاتف من كابول، السبت، «سوف يستأنفن تعليمهن في فصول منفصلة كما هو مخطط».

ومع ذلك قال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إنه لن يسمح للطالبات بالحضور في الجامعة إلا بعد تهيئة «بيئة إسلامية خالصة».