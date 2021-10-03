شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مرعي برئاسة مشروعات النواب.. والجارحى وأبو السعد وكيلان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عن فوز النائب محمد كمال مرعى برئاسة اللجنة وفاز بمقعد الوكيلين النائبة هالة أبو السعد والنائب محمد الجارى وفاز بمقعد أمانة السر النائبة مارسيل سمير.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - وكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الأحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2.30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.