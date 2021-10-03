شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية يحصدون 10 مقاعد فى انتخابات اللجان النوعية فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب، فى حصد عدد من مقاعد اللجان وصلت لـ10 مقاعد، تمثلت فى 6 مقاعد أمانة سر، و4 مقاعد فى منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

ونجح النواب أميرة صابر فى الفوز بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما فاز على مقعد وكالة اللجان كلا من النائب نادر مصطفى، فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحى بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والنائب محمد عبد العزيز، بمنصب وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائبة مارثا محروس بمنصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.