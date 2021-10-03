شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يعقد 4 جلسات لافتتاح دور الانعقاد الثانى وإجراء انتخابات اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الثاني، بعد غد الثلاثاء، وتشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2021، بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ويعقد مجلس الشيوخ، ثلاثة جلسات يوم الأربعاء المقبل، حيث تشهد الجلسة الثانية إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

فيما، تشهد الجلسة الثالثة، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض النواب.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته الرابعة في الساعة الثانية ظهرا، يوم الأربعاء، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.