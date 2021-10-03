شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يهدى القوات المسلحة أغنية "مصر حكاية" بمناسبة نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حزب مستقبل وطن، القوات المسلحة الباسلة، أغنية تحية وتقديرا لها ولجهود رجالها وأبطالها فى حماية الوطن والدفاع عنه، والأغنية بعنوان "مصر حكاية"، وتأتى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وتوجه تحية وتقدير للجيش المصرى وبطولاته، والشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن.

وجاءت كلمات الأغنية كالتاليى: "تعظيم سلام لجيش عظيم رمز البطولة.. تعظيم سلام لكل حد ضحى لينا، مصر اللى كتبت فى التاريخ اعظم بطولة، يشهد عليها كل دم فى أرض سيناء، مصر حكاية مصر حكاية..6 أكتوبر أغلى بداية، تشهد وقت الصعب حكاية، ودا مش بس كلام فى أغانى، حرب وسلم وفى محنة بنبنى والجيش ابنك وابنك وابنى...."، وشارك فى الأغنية العديد من الفنانين والمطربين المصريين.