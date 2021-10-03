شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يفوز بأمانة سر لجنة حقوق الإنسان النواب بالانعقاد الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب محمد تيسير مطر بأمانة سر لجنة حقوق الإنسان.

كما فاز النائب طارق رضوان برئاسة اللجنة، فاز النائبان أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز بوكالة اللجنة.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم على القوائم النهائية وكشوف اللجان النوعية.

فيما تقدم حزب إرادة جيل بالتهنئة للنائب محمد تيسير مطر، وهنأ الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامى لتحالف الأحزاب المصرية النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بتجديد الثقة به امينا للسر للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب للعام الثانى على التوالي.

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى، إن جميع نواب رئيس الحزب وامناء المحافظات ورؤساء الأمانات النوعية واعضاء الحزب يشعرون بالفخر والاعتزاز لتجديد الثقة به وفوزه بالتزكية تقديرا له وما قدمه من نشاط متميز خلال الدورة البرلمانية الأولى للمجلس.

وتمنى أعضاء وقيادات الحزب للنائب محمد تيسير مطر التوفيق والنجاح فى الدورة البرلمانية الجديدة.