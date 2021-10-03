انهيار جسر ترسيب يغمر بوحل بحيرة البرلس منازل الأهالي بكفرالشيخ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

اشتكى أهالي قرية البنائين الشرقية، التابعة لقرية بر بحري بمركز البرلس في كفرالشيخ، اليوم الأحد، أن مياه بحيرة البرلس غمرت منازلهم وشوارع القرية، بعد انهيار جسر الترسيب خلال أعمال تطهير بالبحيرة، ما أدى إلى إعاقة حركة السير بالقربة.

محمد محمد البنا، من أهالي القرية، قال لـ"الخليج 365"، إن شوارع القرية تعرضت لانتشار الوحل الناتج عن أعمال تطهير بحيرة البرلس.

أضاف حكيم مبروك البنا، ساكن آخر بالقرية، أن انهيار جسر الترسيب الخاص ببحيرة البرلس مساء يوم الجمعة الماضي، من قبل الشركة المنفذة لأعمال التطهير بالبحيرة، ولغاية وقتنا الحالي أي لمدة 3 أيام، ووفق ذلك غمر الوحل منازل أهالي القرية، ما أدى إلى تلف محتوياتهم المنزلية.

وأوضح أبو المجد محمد أبو المجد، من أهالي القرية المتضررين، أن الأهالي تركوا منازلهم بسبب غمرها بالوحل، ما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية المخزنة لديهم، وكذا تلف الأثاثات المنزلية بسبب ارتفاع منسوب الوحل في المنازل، وشوارع القرية إلى حوالي مترًا، ما ينذر بحدوث كارثة نظرًا لمعاناة تلك المناطق المطلة على البحر المتوسط من المياه الجوفية.

وفي السياق، أكد اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفرالشيخ، في تصريحات لمصراوي، أنه بعد رصد شكوى الأهالي جرى التحرك الفوري لعمل سدود لإيقاف انتشار عملية الوحل بشوارع القرية، وكذا لعمل ممشى من أجل حركة سير الأهالي.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم إنه جرى التواصل مع محافظ كفر الشيخ بشأن وضع حلول لعدم تكرار ذلك مرة أخرى، وجاري العمل بها خلال وقت قصير.​