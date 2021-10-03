زيادة يومية في إصابات ووفيات كورونا رغم جهود الحكومات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

شهدت العديد من دول العالم، اليوم الأحد، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والجهود التي تبذلها الحكومات للحد من تفشي الفيروس التاجي.

ووفقا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، فان إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 234 مليونا و602 ألف و832 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 ملايين و797 ألفا و283 حالة.

ففي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 33 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4352 حالة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة.

أما في التشيك، فسجلت السلطات الصحية 550 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى التي يتم تسجيلها في عطلة نهاية الأسبوع منذ منتصف شهر مايو الماضي.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بدء تفشي الوباء تخطى حاجز المليون و690 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 30 ألف حالة.

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة تسجيل 30 ألفا و439 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي منذ بداية الجائحة 7 ملايين و900 ألف و680 حالة، فيما تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 ألفا و953 حالة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة تسجيل 1090 إصابة جديدة خلال 24 ساعة أيضا، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليونين و910 آلاف و866 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 75 ألفا و695 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وسجلت السلطات الصحية في أستراليا 2106 حالات إصابة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 111 ألفا و421 حالة، كما سجلت 13 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1334 حالة وفاة.