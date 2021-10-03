محافظ أسوان يناقش البدء في تنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

بحث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة برئاسة اللواء حازم عبد المنعم، البدء في تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم "ممشى أهل مصر"، وإنشاء مكتبة مصر العامة.

قال اللواء أشرف عطية إن مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بطول 4 كم، بدءًا من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالي للمدينة، سيضم إنشاء ممشى علوي وآخر سفلي بمناسيب تدريجية مبهرة، إلى جانب ممشى زجاجي، وأماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد.

وأوضح أنه سيجرى بالتوازى بدء العمل بمشروع مكتبة مصر العامة، والتي ستقام على مساحة 3400 م2 ويتكلف إنشاؤها نحو 68 مليون جنيه، حيث روعى إختيار موقع متميز للمكتبة وهو أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون وفى مدخل كورنيش النيل ليكون المبنى فى إستقبال القادمين من مطار أسوان الدولي لتصبح المكتبة صرح ثقافي وتنويري لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بأهمية مراعاة الشكل الجمالي لواجهة المكتبة بما يتناسب مع الهوية البصرية الطراز المعمارى الأسواني، وكذا التجهيزات اللازمة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، علاوة على ضرورة أن يشمل التصميم تعدد وتنوع الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية والسياحية والترفيهية.

مكلفا مسئولي الشركة الوطنية بالإنتهاء بشكل كامل من كافة الملاحظات التي جرى رصدها بالقطاعين الأول والثاني بالسوق السياحي القديم ، على أن يتم بالتوازي البدء في تركيب التندات واليافطات للمحلات والبازارات والتي جرى فيها مراعاة توحيد التصميم للون والكتابة والإرتفاع للحفاظ على الطابع الأسواني والشكل الحضاري للسوق.

وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ أسوان مسئولي الشركة الوطنية بالبدء في أعمال تطوير حديقة السلام عقب انتهاء التصميمات الخاصة بها بحيث يراعى فيها الحفاظ على المسطحات الخضراء وإضافة ممشى للدراجات للأطفال وممرات بما يتواكب مع ما جرى تنفيذه بحديقة بلازا درة النيل لتحقيق التناسق الجمالي المطلوب .​