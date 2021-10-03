بسبب إعصار "شاهين"، سلطنة عُمان تمنح الموظفين إجازة بيومَيْن

اسماعيل عبد الحي - أوردت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار "شاهين"، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وسرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر. وأشار المركز الوطني إلى إدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء عدة مناطق في العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة، فكميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند إلتقائها بأمواج البحر ونزول الأودية.

وقال المركز العماني للحالات الطارئة إنه تم تجهيز 136 مركز إيواء بالمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، وقرابة 3 آلاف شخص لجؤوا لمراكز الإيواء بالمحافظات المتضررة، كما أعلنت السلطات وقف الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع، وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار "⁧‫شاهين"‬⁩ وإنتهاء تأثيراته على المحافظة.

ومن جهته، أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لعدة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وتم إنقاذ عشرات الأشخاص خلال العملية، فيما أعلنت السلطات اليوم الأحد وغدا الاثنين، إجازة رسمية للمصالح والمدارس.

كما أدى الإعصار إلى قطع طرق رئيسية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وقد أظهرت لقطات مصوّرة على مواقع التواصل الإجتماعي السيول الجارفة التي إجتاحت الطرقات في ولاية مطرح العمانية.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير الرابع حول الحالة المدارية، وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار "شاهين" نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن مركز إعصار "شاهين" يبعد عن محافظة مسقط 80 كيلومترا، وسرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم في الساعة.

وفجر اليوم الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري "شاهين" في بحر العرب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية على "تويتر".

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري "شاهين" حاليا على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/س).