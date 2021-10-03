شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يعلق حساب المتحدث باسم حركة «طالبان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن موقع “تويتر”، اليوم الأحد، تعليق حساب المتحدث باسم حركة “طالبان” الأفغانية، ذبيح الله مجاهد. وظهرت على حساب مجاهد رسالة تفيد بأن “الصفحة مقيدة بشكل مؤقت”، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق ، أعلن مجاهد عبر حسابه عن “انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين”.

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