دولة الإمارات تؤكد جاهزيتها لمستجدات إعصار "شاهين"

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي أن جميع الجهات المعنية مستمرة في اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخفيف آثار الحالة المدارية "شاهين"، وأنها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية.



وأوضحت الهيئة، خلال إحاطتها الإعلامية، الأحد، حول الحالة المدارية شاهين، أنه لا يزال المركز الوطني للأرصاد، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية يعمل على متابعة ورصد تحركات الحركة المدارية "شاهين" ودراسة مدى تأثيرها على الدولة.

وأعلنت الهيئة أن الحالة المدارية شاهين في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وأكدت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية.

وأشارت إلى أنه تم تحويل جميع المدارس والجامعات والمعاهد في المناطق المتوقع تضررها إلى التعليم عن بُعد.

وأضافت أن وزارة الطاقة والبينية التحتية شكلت فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة المدارية، مع تأكيد تفعيل خطط الاستجابة للحالات الطارئة المعنية بعمليات تنظيف الأودية ومعابر فتحات تصريف مياه الأمطار.