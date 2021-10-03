الشيخ محمد بن راشد: قطر والبحرين والكويت أخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير الواحد

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، أن العلاقة التي تربط بين قطر والكويت والبحرين هي "علاقة أخوة".



وقال للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن قطر والبحرين والكويت "إخوة يجمعهم النسب والقرابة والمصير الواحد، وتجمعهم الإمارات العربية المتحدة على المحبة والسلام".

وجاءت تعليقات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد زيارته لأجنحة الدول الثلاثة في معرض دبي إكسبو 2020، وذلك في ثاني يوم بعد انطلاقه.

واطلع حاكم دبي على تفاصيل المشاركة القطرية أثناء تفقده جناح قطر، الذي يحمل شعار "المستقبل الآن"، والمقام في منطقة "الفرص"، واستمع إلى أبرز الأهداف التي تسعى قطر إلى تحقيقها من خلال مشاركتها في معرض" إكسبو 2020 دبي"، ومن أبرزها إلقاء الضوء على تنوع الاقتصاد القطري، والتعريف بمناخها الاستثماري، مع إبراز المكنون الثقافي وارتباطه بالحاضر والمستقبل.

وزار الشيخ محمد بن راشد جناح دولة الكويت، الذي يرفع شعار "كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة"، والذي تهدف منه إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة، من أبرزها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة، تماشيًا مع رؤية "كويت جديدة 2035".

كما تفقد حاكم دبي جناح مملكة البحرين في معرض "إكسبو 2020 دبي"، والذي يستعرض مفهوم الكثافة، وذلك لأنها تعد أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، ودورها كعامل محفّز لخلق فرص واعدة.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش زيارته لأجنحة قطر والكويت والبحرين، اليوم الأحد، إن "الحضور الخليجي البارز في معرض إكسبو 2020 دبي، ومع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضاراتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ". <