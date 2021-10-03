تونس.. مسيرة مؤيدة للرئيس قيس سعيد ومطالبات بمحاكمة الغنوشي

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

انطلقت مسيرة شعبية لدعم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد من 25 يوليو والمطالبة بمحاسبة راشد الغنوشي.



ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية، وطالبوا بمحاكمة الغنوشي وفتح ملفات الإرهاب الإخواني الذي استشرى في تونس طيلة العشرية الأخيرة.

ولم تتخلف المسيرة عن الشعار الذي يرفعه التونسيون في كل مناسبة، للإشارة إلى إرهاب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وهو "يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح".

وتقام هذه المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة تونس، تحسبا لحدوث أي تهديد أمني وسط العاصمة.