شكرا لقرائتكم خبر عن "متغير دلتا" كورونا يتسبب في تراجع حركة السفر خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تراجع معدلات الطلب على الرحلات الجوية في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، حيث أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات استجابةً للمخاوف المتعلقة بمتغير دلتا المرتبط بفيروس كورونا إلى انخفاض مؤثر في معدلات الطلب على السفر المحلي.

وأكد تقرير صادر عن الإتحاد الدولي للنقل الجوي، بأن نتائج شهر أغسطس تعكس تأثير المخاوف المتعلقة بمتغير دلتا المُرتبط بفيروس كورونا على حركة السفر المحلية، وذلك رغم مواصلة حركة السفر الدولية تعافيها البطيء والمرهون برفع الحكومات لكامل القيود المفروضة على حركة السفر، ويأتي إعلان الولايات المتحدة الأخير عن رفع قيود السفر اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر عن المسافرين الحاصلين على اللقاح ليشكل حافزاً داعماً لحركة السفر في واحد من الأسواق الرئيسية، لكن التحديات ما تزال قائمةً، حيث تشير حجوزات شهر سبتمبر إلى تراجع مستويات الطلب على السفر الدولي، وبالتالي من المتوقع أن تشهد حركة السفر تباطؤاً معتاداً خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ونظراً لتأثير أزمة كوفيد-19 الاستثنائي على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، ترجع جميع المقارنات إلى أغسطس 2019 ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.

وبالمقارنة مع أغسطس 2019، شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في أغسطس 2021 انخفاضاً بنسبة 56.0% (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر)، وتُمثل هذه النسبة تراجع ملموساً مقارنةً بمستويات الطلب المسجّلة في يوليو الماضي والتي كانت أقل بنسبة 53% من مستوياتها في يوليو 2019.

وتركّز هذا التباطؤ بشكل رئيسي في أسواق الرحلات المحلية، حيث سجّلت انخفاضاً بمستويات الطلب بنسبة 32.2% مقارنةً بشهر أغسطس 2019، في تراجع ملحوظ مقارنةً بشهر يوليو 2021 عندما تراجعت حركة السفر بنسبة 16.1% مقارنة بعام 2019.

وتراجعت مستويات الطلب العالمي على السفر في أغسطس الماضي بنسبة 68.8% مقارنةً بنفس الشهر لعام 2019، وهو ما يشكل تحسناً عن الانخفاض المسجّل في يوليو الماضي بنسبة 73.1%، كما أظهرت جميع المناطق تحسناً ملموساً، والذي يعود إلى تزايد معدلات التطعيم وتخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في بعض المناطق.