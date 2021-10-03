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القابضة للمطارات تنظم حملة تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة تطعيم للعاملين ضد ، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة، وفي إطار الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

شهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، حيث تم تطعيم العاملين المسجلين بقوائم طلبات الحصول على اللقاح بكل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ونادي ايروسبورت، وذلك بمقر الشركة القابضة للمطارات وبنادي ايروسبورت، بالاضافة الي وجود حملة تطعيم بالايرمول.

 

وتأتي تلك الحملة في اطار التيسير علي العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد و لتفعيل خطة الدولة بتطعيم كافة العاملين، و من المقرر أن تستمر الحملة علي مدار الأسبوع الجاري علي أن يتم الإعلان عن الجرعة الثانية في موعدها.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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