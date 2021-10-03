شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة .

قال فيها نصا: "يطيب لى بأسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التى سطرت خلالها القوات المسلحة بكافة أسلحتها تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت فى صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

وأضاف قائلا تحية لشعب مصر العظيم الذى جسد أصالة الشعب المصرى بنسيجه الوطنى، وتحية لقواته المسلحة التى أثبتت ولاءها للوطن فى مواجهة العدو، وتحية للجندى المصرى الذى حطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب طيب الله ثراهم.

وتابع قائلا: "حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادةً وشعبًا إلى سبل التقدم والرخاء".