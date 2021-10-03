شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير ونتائج الأولمبياد.. رئيس رياضة النواب يكشف أجندة عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود حسين، الفائز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، إن اللجنة امامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثانى، على أن يتم انعقاد اجتماعات اللجنة من الغد الاثنين لوضع جدول عملها.

وأكد رئيس لجنة الشباب فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إعلان فوزه فى الانتخابات، أن مناقشة نتائج بعثة مصر فى اولمبياد طوكيو ستتصدر جدول عمل اللجنة ن خاصة أن اللجنة كانت فى عطلة برلمانية ولم تقدم تقرير بشأنها حتى الآن.

وأوضح أن اللجنة ستركز أيضًا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضائها فى خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن ملف عودة الجماهير أحد الملفات الهامة التى ستسعى اللجنة لحلها خلال الفترة المقبلة، حتى تستعيد الملاعب المصرية بريقها بوجود الجماهير فى المدرجات مؤكدا أنه سيتم استكمال مناقشة مشاكل مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة فضلا عن دعم الأندية الشعبية.

وشدد حسين على، أن صناعة البطل الأولمبى من ضمن أولويات عمل اللجنة، وسيتم مناقشة الاستعدادات لأولمبياد باريس القام، حتى يكون لدينا العديد من الأبطال الاولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة.

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر، لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه واختياره مرة أخرى مؤكدا أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلا رياضيا غير مسبوق، حيث تضم كوادر شبابية ومدربين كرة قدم وأبطال رياضيين فى الألعاب الفردية، فضلا عن وجود نجوم كبار فى عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.