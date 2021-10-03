بعد تسليمه لهما.. صرف والدي "رضيع الشرقية المختطف" من النيابة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قررت النيابة العامة في الحسينية بمحافظة الشرقية، صرف والد ووالدة الرضيع المختطف، عقب إعادة الطفل لأسرته، بعد اختطافه من داخل إحدى الغرف يوم 30 سبتمبر الماضي.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مديرية امن الشرقية إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية، من (عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز) بأنه بتاريخ 29 سبتمبر تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة وأنجبت الأم طفلًا جرى اختطافه.

وأوضح المصدر أنه في يوم 30 سبتمبر، وحال تواجد الأب والأم ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين أخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما، وادعت أن كريمتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى.

وأضاف أنه خلال قيام الأول باصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل .

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها قررت ارتكابها الواقعة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها أن الواقعة جاءت بسبب بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها الذكور. حيث قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها، وبتاريخ الواقعة قامت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه واصطحبت الطفل وفرت هاربة.