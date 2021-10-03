بعد 10 وقائع.. ضبط عصابة سرقة دراجات نارية في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالإكراه، اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" -مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، بحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار-2 فرد محلي -سلاح أبيض "سنجة" –كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي-4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع بنطاق (مركزي شرطة "بركة السبع، قويسنا" وقسمي "شبين الكوم -ميت غمر بالدقهلية") وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.