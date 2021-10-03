رئيس "الشيوخ" يهنئ السيسي بمناسبة نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وننشر في ما يلي نص البرقية:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،،

يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكل أسلحتها تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، وأكدت عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.

فتحية لشعب مصر العظيم الذي جسد أصالة الشعب المصري بنسيجه الوطني، وتحية لقواته المسلحة التي أثبتت ولاءها للوطن في مواجهة العدو، وتحية للجندي المصري الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وعبر خط بارليف المنيع واسترد أرض سيناء الغالية، وتحية واجبة لروح شهداء الحرب، طيب الله ثراهم.

حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفَّق أهلها قيادةً وشعبًا إلى سُبل التقدم والرخاء.

سائلين المولى أن يعينكم على ما أقامكم فيه.

رئيس مجلس الشيوخ.

المستشار /

عبدالوهاب عبدالرازق