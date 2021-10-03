مصنعان و3 محلات غير مرخصة.. "الزراعة" تواصل التفتيش والرقابة على صناعة الأعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، إنه وردت معلومات عن وجود مصنعَين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها، و3 محلات للاتجار في الأعلاف بمحافظة الدقهلية تعمل دون ترخيص من وزارة الزراعة، وتقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة.

وأضاف سليمان، خلال بيان له اليوم الأحد، أنه تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديرية أمن الدقهلية ومديرية الزراعة المختصة بالدقهلية، وقد داهمت القوة المصانع والمخازن.

ونوه رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة بأنه التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام الداخلة في صناعة الأعلاف مجهولة المصدر، وكذلك مخاليط الأعلاف وإضافاتها غير المسجلة بوزارة الزراعة ودون أي بيانات، والتي تجاوزت الـ285 طنًّا، وقد تم إحالة الأمر إلى النيابة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وشارك فى الحملة كل من العميد طارق صلاح مدير إدارة حماية الثروة الزراعية بشرطة البيئة والمسطحات، والعميد شريف ناصر من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمقدم أحمد عطية من شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الدقهلية، والمهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأغذية والأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس محمد أحمد فوزي مدير عام الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة الدقهلية؛ ومحمد فوزي عقل رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بإدارة طلخا بمديرية الزراعة بالدقهلية.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).