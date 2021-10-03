حملة لتطعيم العاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها التابعة ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نظمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مع وزارة الصحة والسكان، حملة تطعيم للعاملين ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، وتم تطعيم العاملين المسجلين بقوائم طلبات الحصول علي اللقاح بكلاًمن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ونادي إيروسبورت، وذلك بمقر الشركة القابضة للمطارات وبنادي إيروسبورت، إضافة إلى وجود حملة تطعيم بالايرمول.

وبحسب بيان، جاءت الحملة في إطار التيسير علي العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولتفعيل خطة الدولة بتطعيم كافة العاملين، ومن المقرر أن تستمر الحملة علي مدار الأسبوع الحالي على أن يتم الإعلان عن الجرعة الثانية في موعدها.