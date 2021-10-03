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حملة لتطعيم العاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها التابعة ضد فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نظمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية مع وزارة الصحة والسكان، حملة تطعيم للعاملين ضد فيروس المستجد، في إطار الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة .

وشهد اليوم الأول للحملة إقبالا كبيرا من العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، وتم تطعيم العاملين المسجلين بقوائم طلبات الحصول علي اللقاح بكلاًمن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ونادي إيروسبورت، وذلك بمقر الشركة القابضة للمطارات وبنادي إيروسبورت، إضافة إلى وجود حملة تطعيم بالايرمول.

وبحسب بيان، جاءت الحملة في إطار التيسير علي العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ولتفعيل خطة الدولة بتطعيم كافة العاملين، ومن المقرر أن تستمر الحملة علي مدار الأسبوع الحالي على أن يتم الإعلان عن الجرعة الثانية في موعدها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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