سويسرا تقدم وجبات مجانية وتذاكر سينما لمن يقنع غيره بتلقي لقاح كورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الصحة السويسري، آلان بيرسيه، عن تقديم هدايا ومكافآت عبارة عن وجبات مجانية وتذاكر سينما لمن يقنع غيره بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت "رويترز" إن هذا القرار يأتي في إطار مخطط حكومي في سويسرا يهدف إلى تعزيز معدل التطعيم المنخفض في البلاد، وذلك بعد أن شهدت سويسرا العديد من الاحتجاجات المناهضة للتطعيم، حيث لم يتلق الجرعات الكاملة للتطعيمات حتى الآن 42% من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا وفقًا للمعايير الأوروبية.

وأوضح الوزير بيرسيه، في مؤتمر صحفي، أن "معدل التحصين لا يزال منخفضًا للغاية وهذا يعني أنه ليس يمكننا إنهاء الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "في إطار مبادرة بتمويل 150 مليون فرنك سويسري، سيُطلب من كل شخص تلقى اللقاح حديثًا تسمية شخص آخر أقنعه بالحصول على اللقاح، وبعد ذلك سيتمتع بـ 50 فرنك سويسري (54 دولارًا) يمكنه للاستفادة منها في شكل تذاكر دخول إلى دور السينما أو المطاعم المشاركة في المبادرة".

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة السويسرية عن أنها تخطط للإعلان عن أسبوع تطعيم وطني يضم 170 مركزًا متنقلًا للتطعيم، وأضافت الحكومة أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا محليا، إلا أن الفيروس لا يزال موجودا في البلاد نظرًا للعدد الكبير من الأفراد غير المطعمين.

يضاف إلى ذلك أن المتغير "دلتا" يمثل خطرا كبيرا نظرا لكونه شديد العدوى، ما يعني إمكانية حدوث موجة أخرى من العدوى التي قد تضع عبئا ثقيلا على المستشفيات.