بوريل: الهجمات الحوثية على السعودية تنتهك القوانين الدولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 18 دقيقة

أكد مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن “دول الاتحاد أكبر شريك استراتيجي للسعودية”، مضيفاً أنه بحث مع المسؤولين السعوديين الوضع في اليمن وملف إيران النووي”.

وتابع بوريل: “ندعم تماما تسوية سلمية في اليمن. الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن”. وأضاف: “نمارس ضغوطا لوقف إطلاق النار في اليمن ووقف الهجمات على السعودية”، مشدداً على أن الهجمات الحوثية على المملكة تنتهك القوانين الدولية.

وكان بوريل التقى في السعودية الأحد، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، واستعرض معه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها على الصعد كافة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن “العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية”، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء “استعراض الفرص التي تحققها رؤية المملكة 2030”.

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان لبوريل “خطورة ممارسات ميليشيا الحوثي في اليمن”، مضيفاً أن السعودية تجري “حواراً مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في اليمن”.

وشدد على “خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن”، موضحاً أن “الحوثيين مستمرون في الانتهاكات رغم مبادرات وقف إطلاق النار في اليمن.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال وزير الخارجية السعودي: “نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي”. وقال إنه أكد لبوريل موقف المملكة الداعم للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وفي شأن المحادثات السعودية الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي: “المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية”. وتابع: “نأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وسوف نسعى للعمل على تحقيق ذلك”.