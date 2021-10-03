ارتفاع إصابات كورونا في مصر لأكثر من 150%

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أكتوبر 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

سجلت وزارة الصحة المصرية زيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير بلغت 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصول إلى 761 إصابة أمس السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرالوفيات شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة “فايزر”، مقدمة من الحكومة الأميركية عن طريق آلية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

تستعد مصر لإنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا، في خطوة هامة، تؤكد قدرة المنظومة الصحية في مصر على مواكبة آخر التطورات العالمية بشأن فيروس كورونا، وتكسر احتكار شركات الأدوية.

وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، فإن مصر تستطيع تصدير لقاح كورونا إلى الدول الإفريقية بمجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي لديها، الأمر الذي سيجعل البلاد في مصاف الدول المُصدّرة للقاحات.

ويؤكد البيان أن تصدير مصر للقاحات يأتي استجابة ‏لما تمر به الدول من تحديات في توفير اللقاحات في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وهو الأمر الذي دفع الدولة المصرية لـ”تجهيز مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر بهدف توفير اللقاحات لدول القارة الأفريقية ومختلف دول العالم بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال”.

وكانت قد استقبلت مصر حتى 20 أغسطس الماضي أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات متعددة، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 5 ملايين جرعة لقاح (فاكسيرا – سينوفاك)، خاصة أن االبلاد تمتلك مواد خام تكفي لإنتاج 14 مليون جرعة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد.