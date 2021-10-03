تظاهرة في تونس دعماً لقرارات الرئيس سعيّد

محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021

تظاهر بضعة آلاف الأحد في تونس دعما للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعزيز صلاحياته الدستورية.



وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس هاتفين "الشعب يريد حلّ البرلمان" و"كلّنا قيس سعيّد كلنا تونس" و"قرارات 25 جويلية (يوليو) ثورة داخل الثورة" و"إلى الأمام قيس سعيّد" و"دستور غير ديموقراطي"، وفقا لمراسل فرانس برس.

وأعلن سعيّد في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد مستندا إلى تأويله الخاص للفصل 80 من الدستور الذي يتيح اتخاذ هذه القرارات أمام تواجد "خطر داهم".

وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم"، الأمر الذي اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

وانتشرت قوات الأمن في كامل شارع الحبيب بورقيبة بأعداد كبيرة وطوقوا المتظاهرين الذين تمركزوا أمام مبنى "المسرح البلدي" رافعين علم تونس.

ورفعت صور للرئيس ولافتات كتب عليها "الشعب يريد تنقيح الدستور" و"سعيّد الناطق الرسمي باسم الشعب" و"معك إلى النهاية".

والأربعاء كلّف سعيّد امرأة غير معروفة في المشهد السياسي هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة تعمل على مكافحة الفساد ومعالجة الأوليات الاقتصادية والاجتماعية.