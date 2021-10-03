- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار خارج مسجد بكابول.. إليك ما حدث والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 3 أكتوبر 2021
قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرين في انفجار خارج مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.
و سمع دوي انفجار بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، واشارت الأنباء الأولية إلى وقوع ضحايا.
وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان على تويتر: "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعا لمدنيين قرب مدخل مسجد (عيد كاه) في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.