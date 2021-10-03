شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتيلين بسبب إعصار «شاهين» في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ا

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، عن سقوط قتيلين من الجنسية الآسيوية، جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية، بسبب الإعصار شاهين.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، بانتشال شخصين من الجنسية الآسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة، جراء انهيار جبل على سكن عمال في منطقة الرسيل الصناعية، إثر الحالة المدارية.

وكانت السلطات العمانية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط جراء الإعصار "شاهين" الذي تستمر شدته حتى وقت متأخر من الليل.