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اسود الرافدين يصلون الى الدوحة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-03 | 15:34

اسود الرافدين يصلون الى الدوحة

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وصل وفد منتخبنا الوطني، اليوم الاحد، إلى الدوحة لملاقاة منتخب لبنان في التصفيات الآسيوية.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفد منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم، وصلَ إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لملاقاة منتخب لبنان يوم الخميس المقبل على استاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

واضاف ان "رحلةُ وفد منتخبنا الوطني استغرقت ساعتين عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقيّة، بينما اتخذ الوفد من فندق العزيزية في الدوحة مقراً لإقامته".

واشار الاتحاد الى ان "وفد الوطني أجرى مسحات لجميع أعضائه، وسيخضع لنظام الفقاعة لحين معرفة نتائج المسحات، على أن يخوض المنتخب أولى وحداته التدريبية يوم غدٍ الاثنين على ملعب نادي العربي ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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