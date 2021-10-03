ضبط حاويات مخالفة في البصرة

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركز كمرك بوابة البصرة ضبط (٣) حاويات حجم (٤٠) قدم تحتوي على ( تجهيزات عسكرية و منظومة اتصالات ) مخالفة للضوابط و التعليمات".

وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت بناء على معلومة وردت من جهاز المخابرات الوطني و شعبة التراخيص و الاستخبارات".

