انت الان تتابع خبر ضبط حاويات مخالفة في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ضبط ثلاث حاويات مخالفة للضوابط في مركز كمرك بوابة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركز كمرك بوابة البصرة ضبط (٣) حاويات حجم (٤٠) قدم تحتوي على ( تجهيزات عسكرية و منظومة اتصالات ) مخالفة للضوابط و التعليمات".
وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت بناء على معلومة وردت من جهاز المخابرات الوطني و شعبة التراخيص و الاستخبارات".
وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت بناء على معلومة وردت من جهاز المخابرات الوطني و شعبة التراخيص و الاستخبارات".