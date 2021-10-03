انت الان تتابع خبر رين يلحق الخسارة الاولى بباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-03 | 14:58
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تمكن فريق رين من تحقيق فوز ثمين على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة (2-0) ، مساء الأحد، في الجولة التاسعة للدوري الفرنسي.
وسجل هدفي رين، اللاعبان غايتان لابورد وفلافيان تايت في الدقيقتين 45 و46 من زمن المباراة.
وتعد هذه الهزيمة الأولى لباريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
بهذه النتيجة، توقف رصيد سان جيرمان عند النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ووصل رين للنقطة الـ12 بالمركز السابع.
و سجل مبابي هدفا في الشوط الثاني مع الدقيقة 68 ولكن ألغي بداعي التسلل.
وتعد هذه الهزيمة الأولى لباريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
بهذه النتيجة، توقف رصيد سان جيرمان عند النقطة 24 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، ووصل رين للنقطة الـ12 بالمركز السابع.
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