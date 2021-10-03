تحت تهديد السلاح.. حزب العمال يمنع قائممقام سنجار من دخول القضاء

وقال علي اغا في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "توجه الى سنجار مع اثنين من المرشحين من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لممارسة الحملة الانتخابية، وتحفيز الناس على المشاركة بالانتخابات، لكن قوة كبيرة من حزب العمال الكردستاني واجهتنا ومنعتنا من الدخول تحت تهديد الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهددونا بالقتل".واضاف، ان "المادة /٥/ من الدستور، والمادة /٢٢/ من قانون الانتخابات، الزمت الحكومة بتوفير الحماية للمرشح للانتخابات، لكن يبدو ان هذا الحق مسلوب في سنجار، من قبل حزب غير عراقي وغير قانوني والذي يمارس ممارسات ما انزل الله بها من سلطات تحت انظار قوات الجيش العراقي"، وفق البيان.

وتابع، أن "هذه الممارسات الإجرامية التعسفية من قبل هذا الحزب سوف تتسبب بعزوف اهالي المدينة عن الانتخابات، لوجود الشعور بالتهديد والقتل الذي يلاحقهم، مشيرا الى ان الحزب قام بتمزيق كل البوسترات الانتخابية الخاصة بهم في المدينة".



وحمل قائممقام القضاء، "الحكومة المركزية مسؤولية حمايتنا، وتوفير الاجواء المناسبة لاجراء الانتخابات، عن طريق ايجاد مكان محايد ليشعر المرشحين بالامان، ويمارس المقترعين حقهم بالادلاء باصواتهم بكل حرية، مناشدا مفوضية الانتخابات، بتوفير الحماية لنا"، كما طالب الحكومة بالعمل على اخراج هذا الحزب غير القانوني من العراق وتوفير الامن والامان لاهالي سنجار.