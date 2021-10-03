الملك الأردني والرئيس السوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.



وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

يأتي ذلك فيما تستأنف اليوم سوريا والأردن الرحلات الجوية المنتظمة بينهما، من خلال رحلات تنظمها الخطوط الأردنية.

وقالت الحكومة الأردنية في بيان، الثلاثاء الماضي، إن الرحلات الجوية ستعاود نشاطها اعتبارا من الشهر المقبل، من خلال شركة الملكية الأردنية، لنقل الركاب، ووسط جهود لتعزيز التعاون في مجالات النقل والاقتصاد.

وعلق الأردن الرحلات الجوية مع سوريا اعتبارا من عام 2012، بسبب سوء الأوضاع الأمنية بالتزامن مع الثورة والعمليات العسكرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.