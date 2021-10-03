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قتلى وجرحى في انفجار خارج مسجد بكابول.. إليك ما حدث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

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قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرين في انفجار خارج مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.

 

و سمع دوي انفجار بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، واشارت الأنباء الأولية إلى وقوع ضحايا.

 

وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان على تويتر: "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعا لمدنيين قرب مدخل مسجد (عيد كاه) في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

 

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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