قتلى وجرحى في انفجار خارج مسجد بكابول.. إليك ما حدث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل عدد من المدنيين وأصيب آخرين في انفجار خارج مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، بحسب ما أعلن الناطق باسم حركة طالبان.



و سمع دوي انفجار بالقرب من مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، واشارت الأنباء الأولية إلى وقوع ضحايا.

وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان على تويتر: "استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعا لمدنيين قرب مدخل مسجد (عيد كاه) في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.