شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها (25) لجنة برلمانية، عن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المجلس للانعقاد في جلسة ثالثة في تمام الساعة 2:30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلين: إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي

أمين السر: على بدر

2- لجنة الدفاع والأمن القومى

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلين: إبراهيم المصري وأحمد يحيى

أمين السر: محمد راضى

3 - لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلين: أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيلين: أحمد نشأت ومارثا واصف

أمين سر: محمد يسري عبادة

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: حسام عوض الله

الوكيلين: رشا رمضان ومحمد الجبلاوي

أمين السر: خالد مشهور

6- لجنة الشئون الأفريقية

الرئيس: شريف الجبلي

الوكيلين: عمرو حسين هندي وسعداوي راغب ضيف الله

أمين السر: رشا أبو شقرة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلين: سامر التلاوي وحسام غالي

أمين السر: حازم أمام

8- لجنة الزراعة والأمن الغذائي

الرئيس: هشام الحصري

الوكيلين: صقر عبد الفتاح وحسن عبد القادر

أمين السر: محمد محمود عبد القوي

9- لجنة الإسكان والمرافق العامة:

الرئيس: عماد سعد حمودة

الوكيلين: طارق شكري وأحمد عبد المجيد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعى:

الرئيس: عبد الهادي القصبي

الوكيلين: أحمد فتحخي ورضوى جعفر

أمين السر: حسن المير

11- لجنة الشئون الاقتصادية

الرئيس: أحمد سمير

الوكيلين: محمد سليمان ومحمد على عبد الحميد

أمين السر: أحمد دياب

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخرى الفقى رئيسا

الوكيلين: ياسر عمر شيبة ومصطفي سالم

أمين السر: عبد المنعم أمام

13- لجنة الصناعة

الرئيس: معتز محمود

الوكيلين: محمد السلاب ومحمد سعد عوض الله

أمين السر: شحاته أبو زيد

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلين: هالة أبو السعد ومحمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلان: وحيد قرقر ومحمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية:

الرئيس: كريم درويش

الوكيلين: وسيم فخري تاودرس وسحر البزار

أمين السر: أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار:

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلين: يوسف الحسيني ونادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدنى:

الرئيس: نورا علي

الوكيلين: سيد قاسم وأحمد الطيبى

أمين السر: أمانى الشعوري

19- لجنة الصحة:

الرئيس: دكتور أشرف حاتم

الوكيلين: محمد الوحش ومحمود أبو الخير

أمين السر: كريم حلمي

20- الشئون الدينية والأوقاف

الرئيس: علي جمعة

الوكيلين: أسامة العبد ومنصف نجيب سليمان

أمين السر: محمد أبو هاشم

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبد الفضيل

الوكيلين: سولاف درويش وإيهاب منصور

أمين السر: ألفت المنزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيلين: محمد حمدي دسوقى ونافع عبد الهادي

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمى

الرئيس: دكتور سامي هاشم

الوكيلين: ماجدة بكري ومني عبدالعاطي

أمين السر: ياسمين ابو طالب

24- لجنة الشئون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلين: عباس السادات وأحمد فؤاد أباظة

أمين السر: أحمد مقلد

25- الإدارة المحلية

رئيسا: أحمد السجيني

الوكيلين: محمد الحسيني ومحمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش