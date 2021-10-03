شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر شباب حزب الوفد 2021 فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل وفود شباب حزب الوفد من جميع المحافظات إلى معسكر شباب الوفد 2021 المقرر انطلاقه اليوم الأحد 3 أكتوبر فى مدينة العين السخنة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

واستقبل الوفود المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين صندوق مساعد الحزب، تمهيدًا لانطلاق فعاليات معسكر شباب الوفد 2021.

يتضمن برنامج المعسكر محاضرات فى كافة مجالات الحياة، مثل العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام وأدوات التحول الرقمى وفنون استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى ومواقع السوشيال ميديا، بما يتناسب مع تطورات العمل الإدارى والاجتماعى والسياسى لتخريج كوادر وفدية متمكنة من أدوات العمل السياسى العصرى فى المشروع الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة.

وتتكون اللجنة المشرفة على المعسكر من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هانى صبرى نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب.

ويلقى المحاضرات عدد من المفكرين والخبراء والمتخصصين من بينهم حلمى النمنم وزير الثقافة السابق وأحمد المسلمانى المستشار الإعلامى السابق لرئيس الجمهورية.

كما يتحدث فى المحاضرات الكتاب الصحفيون محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس لجنة الإعلام والثقافة فى مجلس الشيوخ وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ والكاتب حمدى رزق رئيس تحرير جريدة المصور السابق والإعلامى المعروف.

كما يشارك فى إلقاء المحاضرات الدكتور محمد عادل الخبير الاقتصادى والدكتور هانى صبرى أستاذ علم الاجتماع والمهندس عمرو آدم.

وتنتهى فعاليات المعسكر بحفل ختامى يتضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة.

بدوره قال المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، أن شباب الوفد فى جميع المحافظات حرصوا على المشاركة فى معسكر شباب الوفد بالعين السخنة الذى يقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.

وأشار فؤاد إلى أن اليوم الأول لمعسكر شباب الوفد يشهد انعقاد عدد من الدورات التدريبية المكثفة ويحاضر فيها نخبة متخصص كل فى مجاله.

وأضاف فؤاد أن برنامج معسكر شباب الوفد يهدف إلى صناعة كادر سياسى قادر على المنافسة فى كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لافتا إلى أن اللجنة المشرفة على المعسكر حرصت على أن يكون المحاضرين فى المحاضرات الرئيسية من أبناء الوفد من أساتذة الجامعة والمتخصصين فى كل المجالات.

وأكد فؤاد أن معسكر شباب الوفد الذى عقد من قبل حقق نجاحًا كبير وساهم فى توعية شباب الوفد فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن المعسكر الحالى يتضمن برنامج محاضرات فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإعلام وأدوات التحول الرقمى وفنون استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى ومواقع السوشيال ميديا، بما يتناسب مع تطورات العمل الإدارى والاجتماعى والسياسى لتخريج كوادر وفدية متمكنة من أدوات العمل السياسى العصرى فى المشروع الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة.

بدوره قال جمال شحاتة، أمين صندوق مساعد حزب الوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، أن حزب الوفد يؤمن بدوره السياسى والاجتماعى تجاه الوطن بدعم الشباب وتأهيلهم وإعداد الكوادر القادرة على مساندة الدولة فى جميع المجالات، وانطلاقًا من هذا كان الحرص الدائم على استمرار تنظيم معسكر شباب الوفد تقديرًا لمكانتهم وأهميتهم كعنصر أساسى من عناصر بناء الدولة التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الحديثة.

وأكد شحاتة أن حزب الوفد أدرك دور الشباب كعماد للوطن، فهم شرارة الثورة فى 1919 وعماد الدفاع عن الوطن وحمايته والآن هم دماء جديدة وفكر مستنير يدعم الدولة فى المجالات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا، لذا يحرص بيت الأمة على عقد لقاءات تنظيمية فيما بينهم لتبادل الأفكار والرؤى والخروج بتوصيات وأطروحات جديدة تسهم بشكل كبير فى نهضة المجتمع، فالشباب هم عصب الحياة السياسية الآن فى مصر والعالم.

ووجه أمين صندوق مساعد الحزب رسالة إلى شباب الحزب الوفد، قائلًا: "استفيدوا من معسكر شباب الوفد لأنكم مستقبل مصر المُشرق وأملها فى مواكبة عملية التنمية ومواجهة التحديات الصعبة والمخاطر المحيطة".

وأشار شحاتة إلى ضرورة الفخر بالانتماء إلى حزب الوفد أعرق حزب فى مصر، قائلًا: "لدينا أقدم حزب سياسى فى العالم وهو حزب الوفد نفخر بالانتماء إليه كجزء من النظام السياسى المصري".

يذكر أن اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد تتكون من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هانى صبرى نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب.