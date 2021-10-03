شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى رئيسا لزراعة النواب.. وصقر عبد الفتاح وحسن عبد القادر وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب عن فوز هشام الحصرى برئاسة للجنة، والنائبين صفر عبد الفتاح وحسن عبد القادر بمنصبى الوكيلين، والنائب محمد محمود عبد القوى أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - ووكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الأحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2:30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.