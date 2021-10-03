شكرا لقرائتكم خبر عن معتز محمود رئيسا لصناعة النواب.. والسلاب وعوض الله وكيلان.. وأبو زيد أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات لجنة الصناعة بمجلس النواب عن فوز النائب معتز محمود برئاسة للجنة، والنائبين محمد السلاب ومحمد سعد عوض الله وكيلين، والنائب شحاتة أبو زيد أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - ووكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الأحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2:30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.