شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس مجلس النواب، في نص البرقية : "إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إليكم فخامة الرئيس باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية المقرونة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى انتصار شعب مصر وجيشه البطل الذى قهر الهزيمة فى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأردف : "إنه ليوم خالد مشهود عبر فيه مقاتلونا ومعهم الأمة العربية هذا الوهم الذى طال، لتتحرر الأرض وتستعيد مصر وأمتنا العربية شموخاً افتقدناه."

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين."

وقال رئيس مجلس النواب: "لقد حرصتم سيادة الرئيس – منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة مستمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً ".

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التى استأمنهم الشعب عليها هى الحفاظ على الأرض والعرض وأن كل حفنة من تراب الوطن، هى كل الوطن، فكانوا الأوفياء بالقسم، ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسماً.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة ، قائلا:" كل عام وسيادتكم بخير ومصر الكنانة آمنة مستقرة"