شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حاتم لرئاسة صحة النواب والوحش وأبو الخير وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب الصحة بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عن فوز النائب أشرف حاتم برئاسة اللجنة، وكلا من النائبين محمد الوحش ومحمود ابو الخير بمقعد الوكيليين والنائب كريم حلمى امين للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - ووكيلين- أمين سر)، وذلك في ضوء الأحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التي تجري بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان.

وتنص المادة 39 على ان تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتنص المادة 42 من اللائحة على ان تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.