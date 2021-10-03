شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرار جمهورى بإنشاء جامعة وادي النيل بالفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 414 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة تسمي "جامعة وادي النيل بالفيوم".

ووفقاً للقرار، تتكون الجامعة من كليات(الهندسة- الطب البشري، الصيدلة الإكلينيكية والتصنيع الدوائي، طب الأسنان، الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والإدارية، العلوم التطبيقية".

نشر القرارين فى الجريدة الرسمية.