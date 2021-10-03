شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الجبلى رئيسا لأفريقية النواب.. ورشا أبو شقرة أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عن فوز النائب شريف الجبلى برئاستها، وكلا من النائبين عمرو حسين هندى وسعداوى راغب ضيف الله بمقعدى الوكالة، ورشا أبو شقرة، وذلك بالتزكية.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - ووكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الأحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2:30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.