شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى رئيسا لخطة النواب وياسر عمر ومصطفى سالم وكيلين وإمام أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل هيئة مكتبها كما هو منذ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثانى، حيث أسفرت عملية الانتخاب اليوم عن فوز الدكتور فخرى الفقى برئاسة اللجنة، واختيار النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم وكيلين، والنائب عبد المنعم إمام أمينا للسر، وذلك كله بالتزكية حيث لم يترشح أحدا لمنافسة أعضاء هيئة مكتب اللجنة.

ووجه أعضاء هيئة مكتب اللجنة الشكر للأعضاء بعد تجديدهم الثقة فيهم، واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، وأشار المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، إلى أن اللجنة ستبدأ مباشرة عملها التشريعى بدءً من الغد حيث تعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.