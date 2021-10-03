شكرا لقرائتكم خبر عن نورا على تفوز برئاسة لجنة السياحة بمجلس النواب وأمانى الشعولى أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عن فوز النائبة نورا على برئاستها، وكلا من النائبين سيد قاسم وأحمد الطيبى بمقعدى الوكالة، وأمانى الشعولى أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

ودعا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كافة اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة للاجتماع لانتخاب هيئات مكاتبها (رئيس - ووكيلين- أمين سر)، وذلك فى ضوء الاحكام اللائحية والتقاليد البرلمانية التى تجرى بها الانتخابات، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان، كما دعا المجلس للانعقاد فى جلسة ثالثة فى تمام الساعة 2:30 عصرًا لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النوعية.